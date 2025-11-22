Культура

Ученик псковской музыкальной школы принял участие в церемонии награждения «Петербург рисует Чайковского»

В Культурном центре Елены Образцовой в городе Санкт-Петербург ученик псковской Детской музыкальной школы №1 Глеб Семёнов принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса живописи «Петербург рисует Чайковского», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры Пскова.

Фото: Управление культуры Пскова

На сцене Глеб выступил вместе со своей мамой — Татьяной Семеновой, которая выступила в роли концертмейстера.

Конкурс проходил в рамках Большого международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». С сентября по октябрь свои работы представили более 500 художников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и регионов России.

«Мы рады и гордимся тем, что ученики нашей школы становятся частью таких значимых проектов, растут профессионально и открывают новые горизонты!, - отметили в управлении.