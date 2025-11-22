Культура

В музее рассказали о происхождении строительного материала Изборской крепости

Об известняке как о строительном материале Изборской крепости рассказал музей-заповедник «Изборск» в своей группе в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

Территория Изборска и его окрестностей пережила длительную и сложную геологическую историю. Несколько сотен миллионов лет назад здесь было море, на дне которого накапливались раковины беспозвоночных животных. Постепенно уплотняясь, они образовывали известняк. Это пористая осадочная порода различной плотности и оттенка с обилием в составе кальцитов. Один из видов известняковых отложений – ракушечник, который состоит из сохранившихся раковин древних моллюсков. В Изборске ракушечник часто встречается и, как правило, залегает вместе с известняком.

Известняк в Изборске издавна использовался как строительный материал и назывался «самородным камнем». Именно его изборяне использовали для строительства в 1330 году крепости на Жеравьей горе, которая послужила естественным фундаментом. При строительстве крепости плиты соединялись скрепляющим раствором на основе известковой глины.

На Псковской земле с давних времен занимались ломкой известняка. Его еще называют «плитняк». В окрестностях Изборска имеется множество выходов плитнякового камня на поверхность, который и использовался изборянами.

Из местного известняка также были возведены храмы и часовни, многочисленные хозяйственные постройки, из него строили дома и мостили дороги. В XIX веке из известняковой плиты сооружали конюшни, скотные дворы и ограды.





В Изборске была традиция изготавливать кресты из известняка. Каменные кресты можно встретить повсюду: в деревнях, на обочинах дорог, внутри часовен, в стенах храмов, на кладбищах и на древних могильниках.