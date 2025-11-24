Культура

Китайский художник представил 10 работ на выставке в псковском музее

На выставке «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» во Дворе Постникова представлены работы китайского художника и скульптора Чжан Сюэнин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, она не только представила 10 своих работ на псковской выставке, но также является ее куратором.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Картины Чжан Сюэнин выполнены в стиле гунби (техника тонкой кисти).

Как рассказали в музее, Чжан Сюэнин активно участвует в международной культурной жизни, занимая ключевые позиции, например, главного представителя Центра поддержки и развития инициатив российских музеев в Китае.

«Огромен ее вклад в организацию международных выставок и культурных мероприятий с участием художников из стран АСЕАН и России в Пекине и Гуанси», - отметили представители музея.