Культура

Выставка «Находки и открытия» художника Сергея Михайлова откроется в Пскове

Выставка «Находки и открытия» художника, архитектора, реставратора, члена Союза архитекторов РФ Сергея Михайлова откроется в кабинете Валентина Курбатова 1 декабря в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени литературного критика.

В мини-экспозиции, размещенной в интерьере кабинета Курбатова, будут представлены чертежи и эскизы церковных построек, выполненных Сергеем Михайловым в разные годы.

«Каждый проект – не только визуальный образ, но и изучение, исследование. В работах переплетаются графика, живопись и архитектурный чертеж. Кроме того, на выставке будет обсуждаться книга Ларри Котрена «Отверженный провидец. Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова»; автор выражает во вступлении слова признательности в числе других и Сергею Петровичу; экземпляр издание передал в дар областной библиотеке Валентин Курбатов», - сообщили в библиотеке.

В рамках открытия выставки состоится творческая встреча с автором. Сергей Михайлов поделится историями создания своих работ, ответит на вопросы гостей. Особое внимание планируется уделить собору Рождества Иоанна Предтечи, деятельное участие в восстановлении которого принимал писатель, критик Валентин Курбатов. Об этом гостям выставки расскажет руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова. Она также познакомит участников мероприятия с тематическими экспонатами мемориального библиотечного пространства.

Ранее Сергей Михайлов передал в качестве дара в кабинет Курбатова портреты критика, посвященные ему периодические издания, фотографии и документы, в частности, переписку с ЮНЕСКО по поводу храма Иоанна Предтечи. С ними можно ознакомиться в экспозиции мемориального библиотечного пространства, напомнили в библиотеке.

Сергей Михайлов – архитектор, реставратор, защитник псковской старины, обладатель звания «Народный мастер Псковской области», художник. Более 50 лет живет в Пскове. За эти годы он активно участвовал в реставрации и проектировании памятников церковной и гражданской архитектуры, не только в Псковской области, но и за ее пределами. Постройки по проектам Сергея Михайлова возводятся по всей России.

Архитектор собрал и систематизировал огромное количество материалов по храмам домонгольского зодчества на Псковщине, работал над проектом реставрации единственного псковского деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, занимался реставрацией храма Рождества Иоанна Предтечи, изучал дом Батова и усадьбы на территории Псковской области, реставрировал колокольню Троицкого собора; им выполнены интерьеры придела церкви Константина и Елены. По проектам Сергея Михайлова построены деревянные церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Струги Красные), Пантелеимона Целителя (деревня Богданово Псковского района) и многое другое.

Художественное творчество Сергея Михайлова – это резные иконы, коллажи, акварель и карандашные портреты. Как художник Сергей Михайлов участвует в городских, региональных, всероссийских и международных выставках. В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова неоднократно проходили разноплановые выставки его работ, в частности, резной иконы; в 2023 году Региональный центр по работе с редкими и ценными документами организовал выставку его коллекции экслибрисов.

Период работы выставки «Находки и открытия» в кабинете Курбатова – с 1 по 15 декабря.

Желающие посетить экспозицию могут обратиться по e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru (Мария Иванова, руководитель кабинета В.Я. Курбатова).

Количество мест ограничено.