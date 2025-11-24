Культура

Музей приглашает провести январские выходные в Псковском кремле

В новогодние праздничные дни в Псковском кремле пройдут концерты, театрализованные программы и квиз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

2 января в 19:00 состоится концерт романсов «Зимняя фантазия». Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит старинные и современные романсы, мелодии под гитару и другие популярные песни в Приказной палате.

3 и 7 января в 18:00 пройдёт театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле». Стрельцы XVII века обойдут самые укромные уголки кремля, помогут государевым боярам осмотреть городовое строение.

4 января в 19:00 в Приказной палате прозвучит инструментальный концерт «Рождественская история». Лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра) исполнят русские народные и другие музыкальные произведения.

6 января в 18:00 пройдёт сборная театрализованная программа «Звездочёт». Участники посетят Власьевскую башню и Приказную палату, примут участие в святочном гадании, играх и народном танце.

8 января в 19:00 организуют интеллектуальную игру «Кремлёвский квиз». Командная викторина даст возможность проверить знания псковской истории, культуры и традиций.

Записаться на мероприятия и получить подробную информацию можно по телефону: +7 8112 331 065.