Акция «Моей Отчизны герб» пройдет в псковском музее 

Акция «Моей Отчизны герб», где псковичи смогут создать семейный герб, пройдет 30 ноября во Дворе Постникова. Мероприятие будет приурочено ко Дню Государственного герба Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: Псковский музей-заповедник
Как рассказали представители учреждения, гости музея станут частью интерактивной программы «Куда ведут старинные ступени» и узнают о богатой купеческой усадьбе купцов Постниковых, построенной в конце XVII века на Запсковье.
Также все желающие в этот день с 11:00 до 15:00 смогут принять участие в творческом мастер-классе «Семейный герб» и создать герб своей семьи по правилам геральдики.
Мероприятие пройдет 30 ноября (воскресенье) в 11:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2).
Телефоны для записи: +78112292259, +78112292260, +79113580816.