Культура

Мультимедийную выставку о защите суверенитета России предложил посетить псковичам Алексей Севастьянов

26.11.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове начала работу мультимедийная экспозиция «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». На открытии выставки, организованной управлением Минюста России по Псковской области, присутствовал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фотографии: Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва

Предваряя осмотр экспозиции, к первым посетителям выставки обратились директор Центральной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко, начальник управления министерства юстиции РФ по Псковской области Сергей Самолётов, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова и другие официальные лица.

«Из глубин веков берёт начало история государства Российского. Это был тернистый путь, овеянный славными свершениями в создании государственности, хозяйственного и экономического строительства, научных и географических открытий, освоения новых земель. На этом пути нашему народу пришлось пережить множество тяжелейших испытаний, когда его дальнейшая судьба решалась в кровопролитных боях и сражениях, а право жить и трудиться на своей земле по своим историческим и культурным традициям, говорить на родном языке добывалось ценой невероятных усилий и жизней многих тысяч людей», — представил Сергей Самолётов масштабный проект. В исторической ретроспективе он раскрывает тему политики антироссийской направленности и демонстрирует героическую многовековую историю борьбы России за свой государственный суверенитет.

 

Выставка состоит из восьми тематических секций, каждая из которых поэтапно повествует о защите российского суверенитета сквозь века — начиная с трудных времён Смуты и заканчивая современными угрозами.

Делясь впечатлениями от знакомства с мультимедийной экспозицией, Алексей Севастьянов отметил, что содержание выставки — десятки исторических документов и современный формат подачи материалов — позволяет не просто узнать информацию, а проникнуться ею и погрузиться в тему.

«Складывается абсолютно чёткая картина, которая позволяет проводить параллели между прошедшими веками и сегодняшним днём. Во все времена мы были сильным раздражителем для наших соседей — вся история российского государства связана с иностранными посягательствами. К сожалению, как мы видим на примерах истории, не всегда удавалось защитить свой суверенитет политическими и дипломатическими средствами, и часто приходилось браться за оружие. И нам, как жителям приграничной псковской земли, это особенно близко и понятно», — сказал парламентарий.

Алексей Севастьянов призвал псковичей посетить выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность».

«Думаю, стоит потратить время, прийти и посмотреть, чтобы многое понять для себя и, возможно, даже найти ответы на вопросы — что и почему сегодня происходит. Здесь это отражено очень доступно», - отметил Алексей Севастьянов.

Источник: Псковская Лента Новостей
