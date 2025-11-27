Культура

Редкие архивные фотографии Константина Симонова опубликовал Пушкинский заповедник к 110-летию советского поэта

Сегодня, 28 ноября, в день 110-летия со дня рождения выдающегося советского поэта, прозаика, драматурга, киносценариста Константина Симонова (1915—1979) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» публикует редкие фотографии из своего собрания. На этих снимках запечатлены моменты пребывания Константина Симонова с семьёй в Пушкинском заповеднике в конце июня 1962 года, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Константин Симонов с Семёном Гейченко. Здесь и далее фото Владимира Бозырева из собрания «Михайловского»

Гости, — добавили в музее, — тогда побывали в мемориальной усадьбе «Михайловское» и в «Тригорском», уже почти готовом принимать посетителей, но официально ещё не открытом.

Константин Симонов с семьёй у дома поэта в Михайловском

Цифровая экспозиция размещена в официальном сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте». Её теги — #в_разны_годы@pushkin_zapovednik, #музейнаялетопись. Автор представленных на ней фотографий — Владимир Бозырев, бывший на тот момент заместителем директора музея-заповедника.

На скате тригорского холма

Виртуальную выставку в музее сопроводили краткой биографической справкой о Константине Симонове и публикацией его известного стихотворения «Заря», посвящённого Пушкину.