Культура

На следующей неделе все усадьбы Пушкинского заповедника откроются после санитарных дней

В мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника завершают плановые санитарные работы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в доме-музее Осиповых и Вульфов в эти дни проводят генеральную уборку, проветривают и обеспыливают экспонаты.



Генеральная уборка в господском доме «Тригорского». Фото: Пушкинский Заповедник

Завершаются санитарные дни и в музейном комплексе в деревне Бугрово — в «Пушкинской деревне», в «Музее-мельнице», в выставочном зале «Музейная почта».

Уже со 2 ноября посетителей будут принимать во всех усадьбах Пушкинского заповедника. Музеи и выставочные залы будут работать в режиме так называемого низкого сезона: с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника, а в Бугрово — кроме понедельника и вторника.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что плановые санитарные периоды — насущная необходимость для музея, который только за лето нынешнего года принял без малого 400 тысяч посетителей. Это время предназначено для выполнения тех хозяйственных и санитарных работ, которые необходимо провести в канун нового (зимнего) туристического сезона, но при этом сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрекращающегося туристического потока.