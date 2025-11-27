Культура

«Псков:Совриск»: в Пскове открылась выставка-портрет города глазами молодых художников

Сегодня в выставочном зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина состоялось открытие выставки «Псков:Совриск». Экспозиция объединила две темы — молодежь и их взгляд на город, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Первая тема познакомила зрителей с современными псковскими художниками. Кураторы проекта сознательно сделали ставку на новое поколение — новаторов, концептуалистов и революционеров от искусства. Второй же фокус выставки направлен на то, как именно эти авторы видят и интерпретируют свой город.

Большинство представленных работ выставляются впервые. Экспозиция гарантирует зрителю настоящие открытия — как новых имен в псковском искусстве, так и неожиданных, индивидуальных образов древнего города, которые раньше не показывали на других площадках.

Яркий, разноплановый и вдохновляющий Псков предстал в картинах, графике, инсталляциях и других форматах, демонстрирующих живой пульс современного художественного процесса. Посетить выставку можно до 29 декабря.