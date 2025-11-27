Культура

Бесплатную экскурсию в День героев Отечества проведет музей-заповедник «Изборск»

В День героев Отечества музей-заповедник «Изборск» приглашает на тематическую экскурсию по экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Изборск веками вдохновлял великих – Рериха, Шмелёва, Шаляпина, Бердяева, Зурова, Бродского, Тарковского, Мотыля. Экспозиция музея показывает жизнь края с XVIII по XX век: визит императорской семьи, испытания Первой мировой и Гражданской войн, сохранение русской культуры в эстонский период (1920–1940).

Особое место занимает память о Великой Отечественной: Изборск освободили 30 июля 1944 года, многие наши земляки отдали жизни за Отечество. После войны началась мирная жизнь – развитие сельского и лесного хозяйства.

В 1971 году знаменитый советский историк-славист, археолог Валентин Седов начал масштабные раскопки на Труворовом городище, открыв древний город всему миру.

«Изборск – это живая летопись, в которой объединены судьбы людей и история страны, война и мир, искусство и наука. Ждём вас на нашей экскурсии, посвященной Дню Героев Отечества!» - отметили в музее-заповеднике.

Экскурсия пройдет 9 декабря в 13:00. Сбор группы в Доме купца Белянина. Участие в экскурсии бесплатное.