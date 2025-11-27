Культура

Режим работы псковского музея изменят в связи с принесением мощей Георгия Победоносца

Режим работы Псковского музея-заповедника изменится на время пребывания ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

«9 декабря, в День Героев Отечества, состоится принесение мощей Великомученика Георгия Победоносца в Троицкий кафедральный собор. В связи с этим с 9 по 12 декабря действует свободный вход на территорию Псковского кремля. Просим учитывать это при посещении музея», - сообщили в музее.

Напомним, пребывание мощей великомученика Георгия начнется с Божественной Литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Поклониться святым мощам Георгия Победоносца можно будет в кафедральном соборе до 12 декабря.

Смотрите также В Псковскую епархию прибудет ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Собор открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.