Культура

Выставка об истории защиты суверенитета РФ проходит в Пскове

У всех желающих есть возможность познакомиться с выставочной экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», организованной управлением министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Выставочная экспозиция включает множество редких исторических материалов: старинные документы, архивные фотографии, видеохроники и оригинальные графические иллюстрации. Она состоит из восьми тематических разделов, последовательно рассказывающих историю защиты российского суверенитета сквозь века — начиная с непростых времён Смуты и заканчивая современными угрозами и вызовами.

Каждый посетитель сможет оценить масштаб и глубину представленных экспонатов, ощутить атмосферу важнейших моментов отечественной истории и задуматься над вопросом сохранения суверенитета и национального достоинства.

Желающие посетить выставку приглашаются в Дом молодёжи по адресу: город Псков, улица Конная, 2, первый этаж.