Культура

Выставка об истории защиты суверенитета РФ откроется в Пскове

В историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в городе Пскове (площадь Ленина, дом З) 26 ноября в 14:00 состоится открытие выставки «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», организованной управлением Минюста России по Псковской области по поручению Министерства юстиции РФ при поддержке губернатора и правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Выставка представляет собой масштабный проект, объединяющий десятки уникальных исторических документов, фото и видеоматериалов, графических изображений. Экспозиция структурирована в восемь тематических разделов, которые последовательно раскрывают тему защиты государственного суверенитета России на протяжении веков - от тяжелых испытаний Смутного времени до вызовов современности.

Как отметили в управлении Минюста, выставка призвана не только напомнить о прошлом, но и извлечь из него актуальные уроки.