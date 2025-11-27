Культура

Встреча с «Птенцами» состоится в Музее истории Печор

В Печорах продолжается ежегодная неделя культуры сето с 8 по 12 декабря. Праздничные мероприятия проходят в Печорской лингвистической гимназии. В школе открылась выставка книг о сето, состоялись творческие мастер-классы, а среда была объявлена музыкальным днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня, 11 декабря, в 16:00 в Музее истории города Печоры состоится познавательная встреча, на которой гости смогут узнать больше о народности сето. Для гостей выступит детский этнографический ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы»).

Кроме того, в музее работает выставка «Путешествие в Сетомаа», где представлены удивительные черно-белые фотоработы Бориса Скобельцына — советского архитектора и фотохудожника.

«С фотопортретов, датируемых 1950-м годом, на нас смотрят мужчины и женщины малочисленного народа сето, запечатленные в национальных праздничных костюмах с серебряными украшениями», - уточнили в музее.