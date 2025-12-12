Культура

Открытие обновленного Детского музейного центра. ФОТОРЕПОРТАЖ

​​Псковский музей-заповедник торжественно открыл обновленный Детский музейный центр сегодня, 12 декабря​. ​Генеральный директор музея и заслуженный работник культуры РФ Светлана Мельникова лично возглавила церемонию открытия.

Обновление произошло благодаря реализации федеральной программы «Семья» и национального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Программа дала возможность музею приобрести мультимедийное оборудование, муфельные печи для обжига керамики, ткацкие станки, VR-очки и шлемы. Обновлённый центр расположен в двух локациях: Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни.

В Дворе Постникова появился кинотеатральный зал для ретро-показов и мини-спектаклей, создана Детская творческая студия, адаптированная для детей с особыми потребностями. Палаты у Сокольей башни теперь содержат интерактивную экспозицию, где можно узнать о традиционных занятиях предков. Обновлённая музейная мастерская предлагает мастер-классы по ткачеству и работе с глиной с использованием технологий виртуальной реальности.

Погрузиться в атмосферу открытия обновленного центра предлагаем в фоторепортаже Анны Тягуновой.