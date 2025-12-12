Культура

В День Конституции в Изборске завершились Дни сетоской культуры

В День Конституции музей‑заповедник «Изборск» подвёл итоги Дней сетоской культуры, которые проходили с 8 по 12 декабря. Завершающим аккордом стал совместный концерт фольклорных ансамблей «Карахельбе» и «Птенцы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе музея‑заповедника.

Фото: Светлана Саух

В пресс‑службе напомнили вступительные строки основного закона страны, где особо подчёркивается многонациональный характер российской государственности:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

В первых же словах Конституции подчеркивается многонациональный характер нашей государственности, отметили в музее: «Для Изборской земли тема единства народов особенно близка. С 2012 года, когда мы праздновали 1150-летие Изборска и русской государственности, в Доме купца Шведова работает экспозиция "Русские и сето – одна земля, общая история", напоминая, что истинная сила державы – в многообразии и уважении к традициям каждого народа. И сегодня мы знаем, что эту живую нить времён нам предназначено бережно хранить и передавать дальше».