В День Конституции в Изборске завершились Дни сетоской культуры

В День Конституции музей‑заповедник «Изборск» подвёл итоги Дней сетоской культуры, которые проходили с 8 по 12 декабря. Завершающим аккордом стал совместный концерт фольклорных ансамблей «Карахельбе» и «Птенцы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе музея‑заповедника.
Фото: Светлана Саух
В пресс‑службе напомнили вступительные строки основного закона страны, где особо подчёркивается многонациональный характер российской государственности:
В первых же словах Конституции подчеркивается многонациональный характер нашей государственности, отметили в музее: «Для Изборской земли тема единства народов особенно близка. С 2012 года, когда мы праздновали 1150-летие Изборска и русской государственности, в Доме купца Шведова работает экспозиция "Русские и сето – одна земля, общая история", напоминая, что истинная сила державы – в многообразии и уважении к традициям каждого народа. И сегодня мы знаем, что эту живую нить времён нам предназначено бережно хранить и передавать дальше».