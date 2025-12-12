Культура

Участники СВО и члены их семей посетили музей-заповедник «Изборск»

Участники СВО и члены их семей посетили музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Посещение музея-заповедника организовали в рамках познавательной программы для участников специальной военной операции и их близких при участии АНО «Преодоление».

Научные сотрудники музея-заповедника провели для ветеранов СВО и их родных экскурсии в Изборской крепости и по новой выставке «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», расположенной в Выставочном зале музея.