Культура

Археолог Юлия Колпакова раскрыла тайны псковских летописей: от «коркодилов» до «верблоудов»

Кандидат исторических наук и археолог Юлия Колпакова прочитала лекцию в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва на тему «Крокодилы из реки и прочий бестиарий псковских летописей», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В ходе лекции она рассмотрела, какие реальные и фантастические животные упоминаются в псковских летописях. Юлия Колпакова представила свою интерпретацию знаменитой цитаты о «коркодилах», которые в 1582 году якобы «изыдоша из рьки» и «людей много поядоша».



По ее мнению, «коркодили» выступают в роли литературного знамения, предвещающего смерть царевича Ивана Ивановича. Она отметила схожесть с другим текстом, в котором упоминаются крокодилы при императоре Маврикии. Также лекция затронула иное знамение, связанное с «китом рыбой», который предвещал смерть царя Фёдора Ивановича.





Юлия Колпакова высказала предположение, что ссылка на «коркодилов» может быть иносказанием о погроме, учиненном Иваном Грозным в Новгороде. В отличие от «коркодилов», «верблоуд» считается реальным подарком великого князя Ивана Васильевича, о котором упоминают две летописи. Лектор рассказала о судьбе этого животного, захваченного врагами и впоследствии возвращённого псковичами.



Юлия Колпакова также отметила, что названия животных в псковских летописях часто используются для выразительности текста. Например, царь Иван Грозный сравнивается с львом, а иноземные захватчики с волками и кротами. Лектор подчеркнула, что хотя кроты и муравьи встречаются в летописях, барсы там не упоминаются, несмотря на то, что псковичи их изображали.





В заключение Юлия Колпакова рассказала о типичном ругательстве псковичей, которые чаще всего называли тех, кто им не нравился, «аспидами».