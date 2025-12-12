Псковcкая обл.
Культура

«Михайловское» советует владельцам «Пушки» вести в музей родителей

15.12.2025 13:07|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявляет об участии во всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.


Дети и взрослые на экскурсии «В гостях у мельника». Фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

Суть акции в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут не только бесплатно побывать в экспозициях, на выставках, мастер-классах и музейных программах, но и получить скидку на покупку двух билетов для родителей. Для этого владельцу «Пушки» необходимо предъявить в кассе свой электронный билет, оплаченный картой на официальном сайте Пушкинского заповедника. Также при этом понадобятся документы, подтверждающие родство со взрослыми, которых владелец карты ведёт с собой в музей. Акция стартует перед новогодними каникулами, 27 декабря, и продлится до конца январских выходных — до 11 января 2026 года.

В «Михайловском» напомнили, что список экскурсий и программ, билеты на которые молодёжь может приобрести за госсчёт, достаточно велик. В него входят экскурсии по всем музеям-усадьбам Пушкинского заповедника (как по отдельности, так и единый билет) и увлекательная прогулка по историческому центру, точнее — по пушкинским местам Пскова. Есть в этом списке шесть познавательных программ, в том числе и костюмированных, как, например, «Крестьянская доля на широком поле» или «В гостях у мельника», а также ряд выставок. 

Полный перечень того, что музей предлагает владельцам «Пушкинской карты», можно найти на официальном сайте «Михайловского».

В музее также напомнили, что в связи со сменой банка — оператора федеральной программы до 28 декабря карту нужно перевыпустить. Кроме того, деньги, которые не были потрачены в течение года, 1 января «сгорят», поэтому их стóит потратить сейчас, в том числе и на посещение «Михайловского» — ведь билеты на 2026 год можно купить заранее.   

«“Пушкинская карта“, которая входит в национальный проект «Семья», стала значимым шагом в формировании у молодых людей осознанного отношения к культурным и семейным ценностям, — процитировали министра культуры Ольгу Любимову в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». — Её популярность постоянно растёт. Мы кратно превышаем показатели, которые сами себе ставили, разрабатывая эту программу».
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
