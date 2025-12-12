Культура

Из истории музейного предмета Изборска: рояль фирмы C. M. Schröder

В коллекции музея‑заповедника хранится уникальный музыкальный инструмент — белый рояль фирмы C. M. Schröder начала XX века. Этот экспонат не просто украшает выставочное пространство: он воплощает целую эпоху в истории российского музыкального производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Рояль (от французского слова royal – королевский) – музыкальный инструмент крыловидной формы с горизонтальным расположением струн, в котором звуки издаются ударами войлочных молоточков по струнам при помощи клавиш.

Фирма, изготовившая рояль фирмы C.M. Schröder, датируемый началом XX века, была основана еще в 1816 (по другим данным – в 1818) году в Санкт-Петербурге Иоганном Фридрихом Шредером. После революции, в 1918 году, это предприятие было национализировано и с 1922 года называлось «Фабрикой музыкальных инструментов имени А. В. Луначарского». Рояль был изготовлен до 1910 года и отмечен уникальным идентификационным номером – 26165. Инструмент имеет длину 190 сантиметров и выполнен в оттенках цвета «слоновая кость».

Сейчас этот рояль находится в выставочном зале по адресу: улица Печорская, дом 37.