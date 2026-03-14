Школьников Псковской области приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

Школьников Псковской области от 10 до 17 лет приглашают принять участие в XIII Международной независимой литературной премии «Глаголица», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.
Номинации:
- Проза на русском языке (10-13 лет и 14-17 лет);
- Поэзия на русском языке (10-13 лет и 14-17 лет);
- Эссеистика на русском языке (14-17 лет);
- Проза на татарском языке (13-17 лет);
- Поэзия на татарском языке (13-17 лет);
- Художественные переводы с английского языка (14-17 лет);
- Билингвы (10-13 лет и 14-17 лет);
- Драматургия на русском языке (14-17 лет).
Прием работ завершится 15 июня. Подробнее можно узнать на официальном сайте премии.