 
Культура

Школьников Псковской области приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

0

Школьников Псковской области от 10 до 17 лет приглашают принять участие в XIII Международной независимой литературной премии «Глаголица», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Афиша: министерство образования Псковской области

Номинации:

  • Проза на русском языке (10-13 лет и 14-17 лет);
  • Поэзия на русском языке (10-13 лет и 14-17 лет);
  • Эссеистика на русском языке (14-17 лет);
  • Проза на татарском языке (13-17 лет);
  • Поэзия на татарском языке (13-17 лет);
  • Художественные переводы с английского языка (14-17 лет);
  • Билингвы (10-13 лет и 14-17 лет);
  • Драматургия на русском языке (14-17 лет).

Прием работ завершится 15 июня. Подробнее можно узнать на официальном сайте премии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026