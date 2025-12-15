Музей-заповедник «Изборск» опубликовал новогоднюю и рождественскую афишу

Музей‑заповедник «Изборск» опубликовал праздничную программу мероприятий, которые пройдут в преддверии Нового года и на рождественских каникулах 2026 года. Все праздничные дни в музее гостей ждут разнообразные интерактивные программы и мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.
Афиша: музей-заповедник «Изборск»
Предварительная запись на экскурсии и интерактивные программы: 8 (8112) 33-16-17.
С 1 по 11 января функционируют выставки:
- В выставочном зале будет представлена «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» – уникальная рождественская выставка предметов из собраний музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ. 6+.
- В эти же дни в экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры» гости смогут увидеть «Хранитель времени» – выставку фоторабот и зимних пейзажей Павла Мельникова – талантливого изборского художника, из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск». 6+.
- «Урок равновесия» – редкие предметы для измерения веса, длины и объема. Выставка из фондов Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. 6+ будет представлена в экспозиции «Русские и сето: одна земля, общая история».
Также будут интерактивные программы и мастер-классы 2 и 3 января:
- В 14:00 «Родная сказка» – фольклорная программа. Сказки Псковской земли и традиции зимних календарных праздников, 6+ - экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история».
- В 12:00 и в 15:00 «Гений места» – художественный мастер-класс. Создание картины по мотивам работ изборского художника Павла Мельникова. 6+, экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры».
А 4 и 8 января гостей музея ждет:
- В 14:00 «Изборский дом и всё, что в нём» – музейная программа для детей и взрослых. Знакомство с предметами быта и укладом крестьянской жизни, загадки и присказки XIX века. 6+. Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история» будет функционировать
С 4 по 7 января:
- В экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» с 11:00 до 15:00 будет открыта «Живая история» – интерактивная площадка для всей семьи: исторический мастер-класс, «археологическая песочница», средневековая игра в «мельницу», фотозона. 6+
5 и 6 января:
- В 14.00 «Рождественские чудеса» – семейная викторина. История и традиции зимних праздников. 12+, выставочный зал.
На следующий день, 7 января:
- С 00:00 по 03.00 Рождество Христово – праздничное Рождественское богослужение в Никольском соборе.
Через два дня, 9 января:
- В 14:00 пройдет «Урок равновесия» – музейная программа о старинных мерах длины, веса, объёма. Новогодний лайфхак: как уменьшить свой вес после новогодних праздников? 12+. Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»
И с 2 по 11 января пройдут:
- В 11:00 «Зима в королевстве Сетомаа» – вместе с народом сето весело и вкусно встречаем Рождество Христово и Новый год, музей-усадьба народа сето.
- В 12:00 и в 15:00 «Рождественская шкатулка» – творческие мастер-классы. 6+. Музейная мастерская в доме купца Шведова.