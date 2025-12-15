Псковcкая обл.
Культура

В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды»

16.12.2025 18:06|ПсковКомментариев: 0

С 12 по 14 декабря в Пскове прошёл очный этап областного фестиваля «Зажигая звёзды» для воспитанников интернатных учреждений. Всего в мероприятии приняли участие более 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет из 13 учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В течение трёх дней участники прошли тренинг на командообразование, совершили краеведческую прогулку по предновогоднему Пскову с рассказом об истории новогодних атрибутов и посетили мастер-классы по конкурсным направлениям: по хореографии, художественному слову, рукоделию и медиа.

В заключительный день в актовом зале ПсковГУ состоялся гала-концерт с лучшими номерами участников и церемония награждения победителей.

В номинации «Рукоделие» все призовые места заняли воспитанники Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната: первое место у Елизаветы Кузьминой, второе – у Анастасии Егоровой, третье – у Ульяны Максимовой. В номинации «Художественное слово» лучшим стал Никита Фатеев (Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат), второе место заняла Милана Горлова из Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

В хореографической номинации коллектив «Эдельвейс» из Пушкиногорской санаторной школы-интерната взял два вторых места в категориях «Народный танец» и «Современный танец». Третье место в современном танце занял дуэт «ИН-ЯН». В «Медиа» первое место присудили Дарине Андреевой из Пустошкинского центра образования.

Вокальное искусство было отмечено следующим образом: третьи места заняли дуэт «Кремень» (Красногородская школа-интернат «Агрошкола») и Ева Егоркина из Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Первые места разделили Оглы Рамин Умедович из Центра помощи детям города Пскова и Ростислав Теребов из Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната.

 
«Подобные проекты напоминают мне билет. Если у тебя есть возможность его получить. Дерзай! Любой результат будет важен, ведь, чтобы «зажигать звёзды», нужно для начала просто начать «зажигать» – то есть действовать. Поэтому спасибо всем, кто действует во имя развития детей», – отметила директор центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет», одна из членов жюри фестиваля Олеся Назарой.

Проект реализован за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
