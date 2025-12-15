В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды»

С 12 по 14 декабря в Пскове прошёл очный этап областного фестиваля «Зажигая звёзды» для воспитанников интернатных учреждений. Всего в мероприятии приняли участие более 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет из 13 учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
В течение трёх дней участники прошли тренинг на командообразование, совершили краеведческую прогулку по предновогоднему Пскову с рассказом об истории новогодних атрибутов и посетили мастер-классы по конкурсным направлениям: по хореографии, художественному слову, рукоделию и медиа.
В заключительный день в актовом зале ПсковГУ состоялся гала-концерт с лучшими номерами участников и церемония награждения победителей.
В номинации «Рукоделие» все призовые места заняли воспитанники Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната: первое место у Елизаветы Кузьминой, второе – у Анастасии Егоровой, третье – у Ульяны Максимовой. В номинации «Художественное слово» лучшим стал Никита Фатеев (Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат), второе место заняла Милана Горлова из Пушкиногорской санаторной школы-интерната.
В хореографической номинации коллектив «Эдельвейс» из Пушкиногорской санаторной школы-интерната взял два вторых места в категориях «Народный танец» и «Современный танец». Третье место в современном танце занял дуэт «ИН-ЯН». В «Медиа» первое место присудили Дарине Андреевой из Пустошкинского центра образования.
Вокальное искусство было отмечено следующим образом: третьи места заняли дуэт «Кремень» (Красногородская школа-интернат «Агрошкола») и Ева Егоркина из Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Первые места разделили Оглы Рамин Умедович из Центра помощи детям города Пскова и Ростислав Теребов из Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната.
Проект реализован за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.