Культура

Псковский музей-заповедник представил министерству культуры выставочные проекты 2026 года

17.12.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

О планах на следующий год сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедник Светлана Мельникова. В юбилейный год, год 150-летия Псковского музея, посетителей ждет свыше 30 выставок в пространствах музея и на других площадках по всей России. Проекты охватят огромное историческое пространство – от древнейших артефактов Псковщины до уникальных живописных полотен эпохи модернизма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Центральной частью празднования юбилея станет выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея», посвященная коллекции Федора Плюшкина – известного псковского собирателя и владельца одной из самых больших коллекций в Российской империи (более миллиона предметов). Из собрания Плюшкина берут свое начало фонды музея. На выставке будут представлены богатства коллекционера – живопись, гравюры, иконы, нумизматика, рукописи, старопечатные книги, этнографические, мемориальные и бытовые предметы, личные вещи великих людей. Часть предметов поступит из фондов Эрмитажа, Русского музея, Российского этнографического музея, Пушкинского дома, Музея истории религии и библиотеки РАН.

Выставка «Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVIII–ХХ вв.)» позволит посмотреть на природу глазами не только живописцев, но и ученых Нового времени. В пространстве выставке будут представлены картографические шедевры голландского Золотого века, первые научные описания экзотических стран, живопись, графика и иллюстрированные книжные памятники, в том числе атласы Блау и издания Иова Лудольфа.

Наиболее полно о древней истории псковских земель и самого Пскова расскажут три новых экспозиции музея – «Древнейшая история Пскова и Псковской земли», «Ольгин Град» и «Господин Псков». На археологическом материале будет представлена панорама жизни людей на землях Псковщины – от первого появления людей 12 тысяч лет назад до формирования раннефеодального общества в X веке н.э., от основания Пскова до создания Псковской вечевой республики. В экспозициях гости познакомятся с такими уникальными находками, как костяной скипетр-жезл с изображением мужских личин III тыс. до нашей эры, подвеска со знаком Рюриковичей X века, кремневые наконечники стрел, гребни, фибулы, берестяные грамоты и многими другими. Также для этих экспозиций будут созданы модели печатей, оружия, предметов быта и ювелирных изделий, предназначенные для тактильного знакомства.

Свое путешествие по России продолжит выставка «По платью видно, кто идет» о культуре малочисленного народа сету (сето), состоящая из предметов одежды и быта, металлических, преимущественно серебряных украшений, а также акварелей Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений. В 2026 году выставка будет представлена в Ростове Великом.

Город Псков на полотнах художников увидят жители и гости Мурома на выставке «Вот он – добрый, старый Псков». В работах Оссовского, Комолова, Стройло, Климова, Годлевского, Гинзбург и многих других авторов изображен дореволюционный, послевоенный и современный Псков. Помимо таких произведений с натуры, будут представлены и реконструкции средневекового города в период его расцвета (XVI-XVII вв.).

Также Псковский музей-заповедник продолжит совместные проекты с подшефным музеем в Луганской Народной Республике.

В 2026 году в залах Псковского музея-заповедника можно будет познакомиться с уникальными выставочными проектами других федеральных музеев. Среди них: выставка «Мстера многоликая» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, проект «Поэт и царь» Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Всероссийского музея А.С. Пушкина, выставка «ОКЕАНиЯ: красота и магия» Музея Мирового океана.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
