Культура

Авторская экскурсия «Лица времени» пройдет в Пскове 2 января

Авторская экскурсия «Лица времени» пройдет в Псковском музее-заповеднике 2 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие состоится в рамках выставки портретов «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были…».

На экскурсии гости смогут увидеть произведения художников XVIII–XX веков, а также восемь портретов, которые выставляются впервые. Среди них будет овальный портрет молодого человека неизвестного художника, датированный 1820-ми годами. Также представят «Портрет Александра Бениславского», написанный Августином Недзвецким в 1820-х годах. Этот портрет расскажет о судьбе польского дворянина, жившего во времена Александра Пушкина.

Художник Леонид Чернов-Плесской создал «Портрет Николая Павловича Лавриновского» в 1915 году. Николай Лавриновский известен как владелец нарядного дома в стиле модерн, который псковичи знают как Дворец бракосочетания на улице Детской. Экскурсия предоставит информацию о портрете и судьбе этого выдающегося человека.

Григорий Иванов представит «Портрет девушки-колхозницы», созданный в 1930 году. Этот образ относится к циклу работ художника, посвященному коммуне «Кудрово», существовавшей с 1926 по 1932 год на территории Ленинградской области.

Также гости увидят картины современных псковских художниц 1970-80-х годов. Впервые выставят работы Элеоноры Гинзбург и Аллы Дербиной, включая «Себежанку», «Портрет учительницы музыки», «Портрет Ирины Городецкой» и «Портрет юноши».

Экскурсия начнется в 11:30 по адресу: улица Некрасова, 7.