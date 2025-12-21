Санитарный дни пройдут на объектах псковского музея в последнюю неделю декабря

Санитарные дни на объектах Псковского музея-заповедника пройдут 25, 30, 31 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
В четверг, 25 декабря, для посещение будет закрыто: главное здание Псковского музея-заповедника, Картинная галерея, Поганкины палаты, Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовская и Высокая башни.
В начале следующей недели, во вторник, 30 декабря, санитарный день пройдет в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, в музее-квартире В. И. Ленина, музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова, музее-усадьбе М. П. Мусоргского, музее-усадьбе С. В. Ковалевской, музее истории города Печоры.
В последний день декабря не будут доступны Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - обратились к псковичам представители музея.