Культура

В Изборске вышел зимний выпуск музейной газеты: анонсы выставок, праздничная афиша и новости

В музее-заповеднике «Изборск» вышел в свет свежий, зимний выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Зима 2025/26». Это яркое и познавательное издание рассказывает о жизни одного из главных культурных центров Псковской области в зимний сезон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В номере – интересная и познавательная информация о работе музея-заповедника «Изборск»:

Обращения к читателям директора музея-заповедника Наталии Дубровской и председателя Попечительского совета музея Михаила Маргелова;

Репортаж об открытии нового масштабного выставочного проекта «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам»;

Статьи-аннотации о выставках «Урок равновесия», «Хранитель времени», «Без права на забвение», работающих в купеческих усадьбах музейного квартала;

Информация об открытии передвижных музейных выставок «Изборск – железный город »в Плесе Ивановской области и «Реальность волшебства» в Меловом (ЛНР);

Аннотация этнографической выставки «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова» в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово;

Новогодняя и рождественская афиша музея-заповедника «Изборск» с 1 по 11 января 2026 года.

Бумажный номер газеты можно получить, приехав в Изборск и посетив наши выставки в музейном квартале, а также в крепости, в туристическом центре и музейном кафе «Блинная».

Газета распространяется бесплатно.