Первая выставка будущего Музея трудовой доблести открылась в Великих Луках

Сегодня в Великих Луках, на площадке торгового центра «Апельсин» открылась первая выставка будущего Музея трудовой доблести. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Инициатива создания музея принадлежит участникам Ассоциации ветеранов специальной военной операции Великих Лук, которые вместе с председателем городского отделения Алексеем Фомичевым выступили с этой идеей. Проект сразу нашел поддержку среди промышленников, общественных организаций и партийного актива «Единой России».
На выставке представлены 11 предприятий юга Псковской области. Экспозиция демонстрирует трудовые династии, годы упорной работы и достижений, которые сформировали промышленное лицо региона.
Особыми гостями стали студенты Великолукского политехнического колледжа.
Выставка стала первым шагом в создании Музея трудовой доблести. Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия», Союза машиностроителей России, фонда «Земляки» и других партнеров.
Экспозиция будет работать в ТЦ «Апельсин» до 25 января 2026 года.