Культура

Первая выставка будущего Музея трудовой доблести открылась в Великих Луках

Сегодня в Великих Луках, на площадке торгового центра «Апельсин» открылась первая выставка будущего Музея трудовой доблести. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Очень символично, что выставка проходит не в закрытых залах, а в торговом центре – в живом, открытом пространстве, где бывают семьи, молодежь, школьники. Значит, разговор о труде, профессии, заводах и людях дела становится частью повседневной жизни нашего города», — отметил Александр Козловский.

Инициатива создания музея принадлежит участникам Ассоциации ветеранов специальной военной операции Великих Лук, которые вместе с председателем городского отделения Алексеем Фомичевым выступили с этой идеей. Проект сразу нашел поддержку среди промышленников, общественных организаций и партийного актива «Единой России».

На выставке представлены 11 предприятий юга Псковской области. Экспозиция демонстрирует трудовые династии, годы упорной работы и достижений, которые сформировали промышленное лицо региона.

Особыми гостями стали студенты Великолукского политехнического колледжа.

«Очень хочется, чтобы они и вся молодежь города увидели: промышленность – это современные технологии, интересные профессии и реальная возможность реализовать себя здесь, дома, в Великих Луках», — подчеркнул депутат.

Выставка стала первым шагом в создании Музея трудовой доблести. Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия», Союза машиностроителей России, фонда «Земляки» и других партнеров.

Экспозиция будет работать в ТЦ «Апельсин» до 25 января 2026 года.