Тематическая экскурсия «Лица времени» пройдет в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике 2 января пройдет тематическая экскурсия «Лица времени» по выставке портретов «Не говори с тоской их нет, но с благодарностию: были…», на которой будут представлены новые картины из фондов музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

У посетителей будет уникальная возможность увидеть работы талантливых художников XIX и XX века, всмотреться в лицо и современника Пушкина, и Николая Лавриновского, в чьем особняке сейчас создаются браки, и советских граждан разных эпох.

Расскажет о них и других экспонатах куратор выставки, сотрудник художественного отдела Мария Проценко. В конце экскурсии каждый ее участник получит в подарок новогоднюю открытку с изображением «зимнего» портрета.

Экскурсия пройдет 2 января в 11:30 в главном здании Псковского музея (улица Некрасова, дом 7).

Телефон для записи: +78112331603.