Культура

Тематическая экскурсия «Лица времени» пройдет в псковском музее

0

В Псковском музее-заповеднике 2 января пройдет тематическая экскурсия «Лица времени» по выставке портретов «Не говори с тоской их нет, но с благодарностию: были…», на которой будут представлены новые картины из фондов музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

У посетителей будет уникальная возможность увидеть работы талантливых художников XIX и XX века, всмотреться в лицо и современника Пушкина, и Николая Лавриновского, в чьем особняке сейчас создаются браки, и советских граждан разных эпох. 

 

Расскажет о них и других экспонатах куратор выставки, сотрудник художественного отдела Мария Проценко. В конце экскурсии каждый ее участник получит в подарок новогоднюю открытку с изображением «зимнего» портрета.

Экскурсия пройдет 2 января в 11:30 в главном здании Псковского музея (улица Некрасова, дом 7).

Телефон для записи: +78112331603.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru