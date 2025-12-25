Псковская Детская экологическая библиотека подвела итоги года на конференции «Я – защитник природы»

В Детской экологической библиотеке «Радуга» Пскова прошла эколого-краеведческая конференция «Я – защитник природы». Участники подвели итоги работы по экологическому просвещению подрастающего поколения за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова



Заведующая библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова открыла конференцию и сообщила о победах псковских библиотекарей. В 2025 году они выиграли VIII Всероссийский конкурс «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Также библиотека стала победителем в конкурсе «Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие», организованном Неправительственным экологическим фондом имени Владимира Вернадского. Фестиваль «Чистый город», который начался в библиотеке четыре года назад, вошёл в пятёрку победителей Всероссийского конкурса экологических проектов.



Ольга Незнанова поблагодарила партнёров библиотеки за помощь в реализации проектов, таких как тематические субботники, своп-вечеринки, мастер-классы по переработке отходов и экологические квесты.



Помощник депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова Александр Попов приветствовал участников конференции. Начальник лесного отдела «Противопожарного лесного центра» Александр Иванов наградил победителей регионального конкурса рисунков «Береги лес от пожара». В категории до десяти лет победил Мирон Ефимов, второе место занял Фёдор Михайлов, а третье – Виктория Захарова. В категории 11-12 лет победили ребята из Детской школы искусств города Невеля. В старшей возрастной группе первое место занял Кирилл Жиганов из Гдова, второе место получила Ярослава Бондаренко из Пскова, а третье – Ксения Аверьянова из Невеля.



Руководитель проекта «Экобаза Псков» Максим Сотник поблагодарил библиотеку за сотрудничество и детей за участие в раздельном сборе мусора. Экоблогер Светлана Бринюк рассказала о своём опыте в экологии и о шефстве над клумбой на Рижском проспекте.



Инженер по охране и защите леса Елена Матвеева познакомила участников с интересными объектами Себежского национального парка и новыми туристическими тропами. Музыкальные номера артистов из ансамбля «Радость» и «Динамика» украсили мероприятие, а вопросы экологической викторины активизировали гостей, отметили в библиотеке.



Конференцию завершили Дед Мороз со Снегурочкой. Они провели зимнюю литературную викторину и наградили участников за правильные ответы. Дед Мороз также отметил сотрудников библиотеки за их работу, предложив им выступить с творческим номером.