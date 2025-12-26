Лекция об исчезнувших улицах Пскова от VIII до XX века прошла в «Василевке»

Лекцию «Улицы ближнего Запсковья с VIII по XX век» прочёл в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в рамках проекта «Народный университет» краевед Александр Окунев​, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и изображение далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Александр Окунев рассказал, как старинные карты Пскова накладываются на современную городскую топографику и какие проблемы возникают у историков и краеведов, когда они пытаются выяснить, где проходили некоторые псковские улицы, исчезнувшие даже сравнительно недавно.

Например, Александру Окуневу так и не удалось установить, где находилась загадочная Довмонтова улица, просуществовавшая всего несколько лет – с 1947-го по 1958-й годы. По его словам, мы можем только приблизительно очертить район, опираясь на сведения о предвыборных участках, к которым эта улица была приписана. Краевед нашёл в периодической печати 12 упоминаний этой улицы и выдвинул версию, что на её месте была построена школа № 12 и детский сад, из-за чего эта улица и прекратила своё существование.

Некоторые названия улиц на старинных картах и в документах явно возникли из-за описок или опечаток. Например, улица Плотникова возле палат Постникова, Турбинский переулок вместо Трубинский рядом с палатами Трубинских.

А Американская набережная на плане 1890 года почему-то «переехала» на берег реки Великой под Кремлём и только на плане 1916 года «вернулась» туда, где и должна была быть – на берег реки Псковы.

Некоторые советские названия неожиданно перекликаются со старинными. Допустим, улица Набат когда-то называлась улица Баткова, хотя это, скорее всего, лишь совпадение. Потому что, когда её переименовывали в Набат, она уже называлась Воскресенской.

А вот название площади Ильинская на карте 1930 года Александра Окунева удивило, учитывая, что время было богоборческое (ведь бывшую Сенную площадь стали называть Ильинской из-за стоящей рядом одноимённой церкви). Скорее всего советские власти не могли вернуть ей более старое название (Сенная) из-за того, что в то время была ещё одна Сенная площадь рядом с Михайловской башней.

В прошлом веке бытовало ещё и «самое удивительное», по словам Александра Окунева, название улицы в Пскове – улица «Гремячая башня». Из-за чего он шутит, что в Пскове было три Гремячих башни.

​Самую основательную работу по выявлению старинных названий псковский улиц и переулков, по словам Александра Окунева, проделала в начале этого века историк Ирина Колосова. Она составила список из 77 названий, среди которых есть немало весьма любопытных. Например, Розовый переулок, Тесная улка, Глухой переулок, улицы Прислонка, Бесхвостка и Мощёнка.

Лектор опроверг распространённое убеждение, что улица Мощёнка совпадает с современной улицей Поземского. На самом деле она начиналась примерно от современного памятника колоколу на улице Поземского, а потом шла параллельно современной улице Труда. А исчезнувшая улица под названием Застенная тропа вовсе не тождественна нынешней улице Застенной («Это две разные улицы», - объяснил лектор).

Александр Окунев также рассказал, где проходила Житницкая улица и почему Ильинские ворота называются Ильинскими, хоть и находятся далеко от Ильинской церкви (тоже из-за улицы – Ильинской, которая когда-то существовала рядом с ними).

Слушатели «Народного университета» кроме того узнали, что улица Лесная (ныне Волкова) называлась так потому, что неподалёку располагалась лесная биржа. И что Розовый переулок на берегу Псковы ниже улицы Герцена ещё раньше назывался Розов и что название это, скорее всего, происходило от фамилии. Иначе зачем бы советским властям понадобилось переименовывать его в Летний («Они, вероятно, знали, что тот Розов был буржуй»).

Из лекции Александра Окунева собравшиеся в библиотеке вдобавок узнали, что Запсковская улица с современным, казалось бы, названием Московская появилась в Пскове ещё в конце XVIII века.