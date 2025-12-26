Из круга чтения — в круг судеб: в Пушкинском заповеднике продолжат проект о читательских интересах обитателей Тригорского

Две новые выставки в рамках масштабного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского» планирует Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в 2026 году. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот проект, стартовавший в конце апреля 2025-го, привлёк серьёзное внимание посетителей Пушкинского заповедника, в том числе и специалистов — музейных работников, филологов, историков культуры.

Библиотека в Тригорском на рисунке И. Чугунова (из фондов Пушкинского заповедника)

«Круг чтения…» — большое исследование, посвящённое библиотеке Осиповых и Вульфов в Тригорском. Этим книжным собранием часто, по-соседски пользовался Пушкин — и в годы своей михайловской ссылки, и позднее, когда приезжал в Святогорье уже не поневоле, а из сердечной любви к этим местам. Уже поэтому рассказ об этой усадебной библиотеке — чрезвычайно важная «глава» истории псковских пушкинских мест. «В то же время, — особо отмечает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина, — каждая из выставок “Круга чтения…“ посвящена конкретному человеку из истории мемориальной усадьбы и через книги и изобразительный ряд дополняет образ, уже представленный в основной экспозиции дома-музея, а в некоторых случаях и впервые показывает его посетителям». Две выставки завершающегося года представили жизнь и характеры персон, которые в действующей на сегодня основной экспозиции музея-усадьбы «Тригорское» упоминаются лишь вскользь — Анну Вульф и Александра Вындомского.

Кроме того, проект имеет особое значение и для развития музея. Его неочевидная для рядовых посетителей задача — максимально полно подготовить материалы для планируемой реэкспозиции разделов «Библиотека» и «Читальня» в доме-музее Осиповых и Вульфов, — отметили в «Михайловском».

В новом, 2026 году в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское» будут развёрнуты две экспозиции из «Круга чтения…». Первая из них — об Алексее Вульфе — призвана напомнить, что многие произведения Пушкина его приятель, дерптский студент, узнал ещё в процессе их создания, а интерес Алексея к русской истории, возможно, и в чём-то поспособствовал появлению пушкинской трагедии «Борис Годунов».

Силуэтный портрет Алексея Вульфа работы Александра стройло (1999) из фондов «Михайловского»

Вторая выставка из этого проекта — «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» — среди прочего расскажет о прижизненных публикациях романа «Евгений Онегин». Ведь главная героиня бессмертного романа в стихах, по мнению многих современников поэта и позже, по ряду литературоведческих версий, была во многом «списана» с Зизи — так называли Евпраксию Вревскую, урождённую Вульф, её домашние и друзья, среди которых был и Александр Пушкин.

В «Михайловском» напомнили, что музей в 2026 году представит масштабную выставочную программу в регионах России и за её пределами. Это — 25 фондовых показов в России и в Республике Беларусь, ряд партнёрских проектов и выставок из частных собраний.

Первые выставки-2026 — «Зимние проказы» и экспозиция работ Николая Предеина (к 70-летию художника) — откроются в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уже в первый рабочий для учреждения день нового года, 2 января.