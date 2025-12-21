Культура

От Калининграда до Красноярского края: «Михайловское» готовит масштабную выставочную программу-2026

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в 2026 году представит масштабную выставочную программу в регионах России и за её пределами. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, эти планы музея были представлены в Министерстве культуры Российской Федерации заместителем директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Екатериной Дмитриевой и получили одобрение ведомства.

На выставке в «Михайловском». Фото: Наталья Алексеева, Пушкинский заповедник

Екатерина Дмитриева рассказала, что основу предстоящей работы составят фондовые показы. В экспозиционных пространствах мемориальных музеев-усадеб и в выставочных залах «Михайловского» будут развёрнуты 12 стационарных выставок из собрания музея. Ещё 12 передвижных проектов отправятся в города России, а одна из выставок будет представлена в Республике Беларусь. Запланированы в Пушкинском заповеднике и партнёрские выставки, а также показы из частных собраний.

География выездных выставок, особо отметила заместитель директора, традиционно будет очень широкой: от Калининграда до Красноярского края. Так, в восточносибирской Овсянке музей представит проект «Пушкинской строкой. Живопись и графика Натальи Аксёновой». В Саратове покажут виды заповедника на полотнах Сергея Репина, в Воткинске — иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» (к 200-летию романа в стихах). Работы Игоря Шаймарданова к циклу «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» увидят в Десногорске Смоленской области, а его графические листы к трагедии «Борис Годунов» — в Калининграде.

Две версии выставки «Пушкин в Михайловском», посвящённой псковским дворянским усадьбам, планируется показать в Москве и в Рязани. Важно, что в экспозиции будут использованы работы молодых художников — студентов и выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина. С фондовыми коллекциями Пушкинского заповедника в 2026 году также смогут познакомиться жители и гости Иванова, Одинцова Московской области и Ульяновска.

Отдельным направлением выставочной деятельности Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» остаётся сотрудничество с культурными учреждениями Мариуполя.

Отметила Екатерина Дмитриева и ряд проектов, запланированных к реализации в Псковской области. Первая в этом ряду — выставка «Вот мельница…», приуроченная к 40-летию со дня открытия первого музея в деревне Бугрово Пушкиногорского района. В экспозиции, повествующей об истории и сегодняшней жизни музейного комплекса — с весёлыми деревенскими праздниками и интерактивными фольклорными программами — «сойдутся на равных» документальные материалы и произведения живописи и графики.

Картину Юрия Ерышева «Мельница в деревне Бугрово» (2021) из фондов «Михайловского» можно будет увидеть на выставке к 40-летию со дня открытия первого музея на речке Луговке

Среди других значимых стационарных проектов — выставка графики и скульптуры Николая Предеина (к 75-летию художника) и экспозиция «Святогорская галерея», посвящённая творчеству классика ленинградской школы Леонида Гервица (к 80-летию мастера).

В «Михайловском» уточнили, что первые выставки-2026 — «Зимние проказы» и экспозиция работ Николая Предеина — откроются уже в первый рабочий для музея день нового года, 2 января.