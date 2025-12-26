Премьера комедии «Баба Шанель» состоится в Псковском театре драмы 27 декабря

Псковский театр драмы обращается к одной из самых популярных пьес современного российского драматурга Николая Владимировича Коляды. Написанная в 2010 году «Баба Шанель» не сходит с российской сцены: ее играют в Москве и Петербурге, Казани и Перми, Ижевске и Петропавловске-Камчатском. В самом «Коляда-театре», в Екатеринбурге, премьера комедии состоялась в 2011 году, и спектакль с успехом идет по сей день, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы.

Пять солисток самодеятельного хора пенсионерок — Капитолина Петровна, Сара Абрамовна, Ираида Семеновна, Нина Андреевна, Тамара Ивановна — такие разные и такие яркие. Хотя на пятерых им 400 лет, энергии им не занимать: они хотят петь, выступать в новых сарафанах, собираться вместе, вспоминать былое и загадывать на будущее, быть заметными, быть любимыми. И все они тайно влюблены в молодого баяниста Сергея…

Режиссер Александр Суховский подчеркивает, что главной задачей было найти в бытовом сюжете глубину.

«Я стремился углубить смыслы пьесы, выстроить вертикаль. Наши героини стоят на пороге: они безумно хотят жить, но нельзя игнорировать, что за их спиной уже — целая жизнь. Именно в этой коллизии рождается рефлексия — о качестве прожитого, ей же обусловлено не совсем реалистичное, скорее “пограничное” пространство спектакля. А Сергей в такой системе координат видится мне персонажем антагонистичным. Он втягивает героинь в чуждую для них, нелепую авантюру — “ребрендинг” ансамбля. Здесь рождается еще одна очень важная тема спектакля — тема обретения себя, возвращения к себе настоящему, и она откликнется в зрителе любого возраста», - рассказал Александр Суховский.

Художник спектакля — главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, художник по свету — Галина Беседина, видеохудожник — Александр Жикин, музыкальный руководитель — лауреат Премии Правительства РФ им. А.Н. Луначарского Елена Обухова, педагог по сценической речи — Людмила Масленникова

«Баба Шанель» объединила блестящий актерский состав — тут заняты самые опытные и маститые артистки псковской труппы. В ролях солисток ансамбля «Наитие»: заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, Нина Семенова, Валентина Банакова. Роль Розы Николаевны исполнит Ангелина Курганская, Сергея — Максим Митяшин, школьниц — Ульяна Гноевая и Анна Шуваева. Аккордеонистка — Ксения Егорова.

Первые показы спектакля «Баба Шанель» запланированы на 27, 28 и 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 10 и 11 января. Страница спектакля на сайте.