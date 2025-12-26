«Изборские истории»: Рождество в приятной компании, новогодняя афиша-2026 и «Зима в королевстве Сетомаа»

26 декабря на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Врубель, Репин, Станиславский и другие. В Изборске открылась масштабная выставка, посвященная русскому театру Серебряного века

«Новый год к нам мчится!» Опубликована афиша музейных мероприятий на время новогодних каникул

Сюрпризы для изборской ёлки. В музее-заповеднике подвели итоги первого конкурса ёлочных игрушек.

В гости к Деду Йолоувана. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово приглашает на традиционную фольклорную программу «Зима в королевстве Сетомаа».

Повтор 30 декабря в 8.30.