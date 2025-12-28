Выставка антикварных дед-морозов открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка антикварных новогодних кукол и игрушек «Скачи, мой добрый конь» из частной коллекции Анны Байдаровой. В двух стеклянных витринах библиотеки представлено более 50 экспонатов – редкие коллекционные деды-морозы, снегурочки, лошадки, ёлочные игрушки и украшения прошлого века, созданные советской промышленностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Хозяйка этой коллекции рассказала, что собирает её уже тридцать лет. А всё потому, что после переезда в Псков с Чукотки она осталась без своих ёлочных игрушек и начала разыскивать их в интернете, чтобы вернуть то удивительное ощущение детства, когда «рядом мама и папа, все счастливы, ты можешь гулять по улице сколько хочешь, валяться в снегу и тебе спокойно и уютно».

Объясняя, почему выставка называется «Скачи, мой добрый конь», Анна Байдарова напомнила, что лошадь – очень важное животное не только для китайцев, но и для славян тоже (вспомнить хотя бы «коньки» на русских избах – символ силы, благородства и красоты). Да не только для славян. В Якутии, рассказала Анна, живёт лошадка специальной якутской породы, всего 135 сантиметров в холке, которая благодаря длинной шерсти выдерживает морозы до минус 60 и прекрасно себя чувствует в вечной мерзлоте на подножном корме. Якуты издавна разводят эту лошадь не только для верховой езды, но также ещё и потому, что у неё вкусные мясо и молоко, а из её шкуры с густым подшёрстком можно шить тёплую обувь.

В коллекции Анны есть и деревянные лошадки, выполненные известным мастером под старину, и «конёк-горбунок» из целлулоида, сделанный на заводе в Ленинграде в 60-е годы прошлого века, и металлическая заводная лошадка, везущая клоуна, – игрушка из 50-х.

Но больше всего на этой выставке дедов-морозов и снегурочек – ватных, пресс-опилочных, деревянных, целлулоидных, полиэтиленовых.

Самые «старые» дед-мороз и снегурочка – резиновые, они были сделаны в 50-е годы на заводе «Красный треугольник», который ещё раньше назывался ТРАРМ («Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» «Красный треугольник») – в огромных старинных корпусах, которые нынче, по словам Анны Байдаровой, превратились в гигантскую заброшку, где впору снимать фильмы про Сталинград.

Сама коллекционер больше всего любит ленинградских ватных дед-морозов 60-х годов («Это моя любовная любовь»). На выставке также можно увидеть огромного деда-мороза, сделанного в 50-е годы в городе Ровно, тамбовских и воронежского дед-морозов, а также много снегурочек, самая большая из которых из города Донецка 60-х годов даже не поместилась в стеклянную витрину и стоит на верху шкафа.

Рассказывая про игрушки из целлулоида, которые были так популярны в СССР с 30-х по 60-е годы, Анна объяснила, почему потом их сняли с производства. Производились эти игрушки в Ленинграде на пороховых заводах, построенных ещё Петром Первым.

«Проблема в том, что целлулоид – материал очень горючий и летучий, и мы с друзьями очень любили его поджигать и делать из этих игрушек разные дымовухи, потому что он летал со страшной силой. Но при этом он мог прилипнуть к коже и одежде и оставлять ожоги. Поэтому его запретили и заменили на полиэтилен».

Полиэтиленовые игрушки проигрывали целлулоидным по детализации, но зато дутыши из полиэтилена были чисто советским изобретением – ни в одной другой стране мира таких игрушек не делали.

На выставке можно увидеть также стеклянные ёлочные бусы 40-х годов. Их сняли с производства в 50-е годы, рассказала Анна Байдарова, из-за того, что их производство было вредным, так как внутри у них было свинцовое напыление.

Есть в коллекции Анны Байдаровой и новогодняя медная канитель, которую производили в 30-е годы на заводе «Москабель». Пришедшие на открытие выставки псковичи тут же рассказали, что в Пскове когда-то тоже производили такую медную канитель, и что раньше хозяйки чистили ею посуду («Господа, вы звери!» - изумилась Анна).

Также в витрине представлены старинные бумажные наборы для создания карнавальных национальных костюмов – грузинского и казахского, антикварные картонажные игрушки, а также «кремлёвские» ёлочные игрушки огромных размеров – для больших ёлок, которые ставили на предприятиях и в учреждениях…

Разглядывая эти экспонаты, собравшиеся на открытие выставки «Скачи, мой добрый конь» читатели библиотеки на Конной, начали рассказывать, какие дед-морозы, снегурочки и ёлочные украшения сохранились в их семьях, и как эти старинные игрушки создают невероятную атмосферу новогодних праздников. А ещё сказали, что эта выставка – «как билет в детство».

Выставка игрушек из коллекции Анны Байдаровой продлится в Центральной городской библиотеке Пскова до 19 января.