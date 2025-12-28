Культура

Семейный праздник в честь Рождества организуют в Псковском музее

0

Семейный праздник организует в Палатах у Сокольей башни Псковский музей-заповедник в честь Рождества, 7 января. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00 в обновленном Детском музейном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Гостей на празднике ждут:

- Рассказ о традициях празднования Рождества;

- Мастер-классы по созданию рождественской звезды из джута и росписи глиняной птички, а также мастер-класс «Рождественская открытка»;

- Квест «Загадочный»;

- Концерт ансамбля казачьей песни «Златница». 

Для участия необходима предварительная запись по телефону  +78112331390 (доб. 1).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru