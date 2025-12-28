Семейный праздник в честь Рождества организуют в Псковском музее

Семейный праздник организует в Палатах у Сокольей башни Псковский музей-заповедник в честь Рождества, 7 января. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00 в обновленном Детском музейном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Гостей на празднике ждут:
- Рассказ о традициях празднования Рождества;
- Мастер-классы по созданию рождественской звезды из джута и росписи глиняной птички, а также мастер-класс «Рождественская открытка»;
- Квест «Загадочный»;
- Концерт ансамбля казачьей песни «Златница».
Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331390 (доб. 1).