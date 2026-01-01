Фольклорный фестиваль «Полистовские Святки» состоится 8 января в локнянской деревне Гоголево

Фольклорный фестиваль «Полистовские Святки» состоится в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа 8 января с 14:00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

«Это мероприятие погружает участников в атмосферу древней Руси. Что вас ждёт? Спектакль для детей у нарядной ёлки, выступления фольклорных коллективов, деревенская ярмарка с местными вкусностями, новогодний костёр и горячие угощения, зимние игры — по погоде и по настроению, святочные гадания, а главное — иммерсивное действие "Коляда"» - сообщили в администрации.

Отмечается, что посетители фестиваля вместе с артистами, под звуки гармошки, балалайки и баяна пройдут по улицам деревни, и будут петь колядовки, тем самым став частью древнего ритуала, бережно сохраняемого в Полистовье.

«Это не просто праздник — это погружение в аутентичные крестьянские традиции "святых вечеров", которые веками жили в наших краях. Приходите, приезжайте всей семьёй — будет по-настоящему уютно, душевно и запоминающе!» - добавили в администрации.