Программу на 2 января подготовил Псковский музей-заповедниик

Афишу мероприятий на 2 января подготовил Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В Псковском кремле состоятся следующие мероприятия:

  • 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;
  • 13:00 – интерактивная программа «Великая крепость на Великой реке»;
  • 17:00 – вечерняя экскурсия по Кремлю;
  • 19:00 – концерт романсов «Зимняя фантазия».

В Картинной галерее пройдут:

  • 11:30 – тематическая экскурсия «Лица времени»;
  • 15:00 – сборная экскурсия по Картинной галерее.

В Палатах у Сокольей башни псковичи и гости города смогут посетить:

  • 11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное»;
  • 13:00 – обзорная экскурсия по Палатам у Сокольей башни;
  • 15:00 – мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках».

Во Дворе Постникова состоятся:

  • 12:00 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;
  • 13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;
  • 15:00 – культурно-образовательная программа «До Нового года не трогать».

Музей истории города Печоры представит посетителям:

  • 12:00 – сборную экскурсию по экспозициям музея;
  • 14:00 – мастер-класс «Новогодний сувенир».
