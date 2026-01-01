Программу на 2 января подготовил Псковский музей-заповедниик

Афишу мероприятий на 2 января подготовил Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В Псковском кремле состоятся следующие мероприятия:

10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;

13:00 – интерактивная программа «Великая крепость на Великой реке»;

17:00 – вечерняя экскурсия по Кремлю;

19:00 – концерт романсов «Зимняя фантазия».

В Картинной галерее пройдут:

11:30 – тематическая экскурсия «Лица времени»;

15:00 – сборная экскурсия по Картинной галерее.

В Палатах у Сокольей башни псковичи и гости города смогут посетить:

11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное»;

13:00 – обзорная экскурсия по Палатам у Сокольей башни;

15:00 – мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках».

Во Дворе Постникова состоятся:

12:00 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;

13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;

15:00 – культурно-образовательная программа «До Нового года не трогать».

Музей истории города Печоры представит посетителям: