Программу на 2 января подготовил Псковский музей-заповедниик

Афишу мероприятий на 2 января подготовил Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
В Псковском кремле состоятся следующие мероприятия:
- 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;
- 13:00 – интерактивная программа «Великая крепость на Великой реке»;
- 17:00 – вечерняя экскурсия по Кремлю;
- 19:00 – концерт романсов «Зимняя фантазия».
В Картинной галерее пройдут:
- 11:30 – тематическая экскурсия «Лица времени»;
- 15:00 – сборная экскурсия по Картинной галерее.
В Палатах у Сокольей башни псковичи и гости города смогут посетить:
- 11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное»;
- 13:00 – обзорная экскурсия по Палатам у Сокольей башни;
- 15:00 – мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках».
Во Дворе Постникова состоятся:
- 12:00 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;
- 13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;
- 15:00 – культурно-образовательная программа «До Нового года не трогать».
Музей истории города Печоры представит посетителям:
- 12:00 – сборную экскурсию по экспозициям музея;
- 14:00 – мастер-класс «Новогодний сувенир».