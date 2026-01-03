Концерт «Зимняя фантазия» прошел в псковском музее

Концерт «Зимняя фантазия» с участием заслуженной артистки России Натальи Александровой прошел в Приказной палате 2 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для гостей прозвучали старинные и современные романсы, знакомые и близкие сердцу песни.

«Зрители с удовольствием пели любимые композиции вместе с артисткой. Не обошлось без сюрпризов! Приглашённым гостем музыкального вечера стала солистка Государственного оркестра "Гусляры России" Московской областной филармонии Ольга Алексеева. Она исполнила произведения на гуслях звончатых», - сообщили в музее.