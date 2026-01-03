Псковский музей приглашает на экскурсию от Старого торга до Покровской башни

Экскурсия по исторической части Пскова пройдёт 5 января. Маршрут прогулки построен от Старого торга до Покровской башки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Экскурсия начнется у Старого торга, где когда-то кипела жизнь древнего города. Отсюда мы выйдем на живописную набережную, а после шагнём к белокаменным храмам из списка ЮНЕСКО, чтобы увидеть эталоны псковского зодчества, чья строгая красота покорила весь мир. Посетим средневековую «рублёвку» — прикоснемся к эпохе расцвета города, любуясь монументальными палатами XVII века, хранящими память о могуществе и богатстве псковских купцов», - рассказали в пресс-службе.

Кульминацией экскурсии станет Покровская башня, которая была свидетельницей героических страниц обороны города 1581 года от войск Стефана Батория.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331603.