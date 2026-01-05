Культура

Стала известна афиша рождественских мероприятий в библиотеках Пскова

Рождественские мероприятия пройдут в библиотеках Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

5 января в 10:30 в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург будет показана песочная сказка по книге Тьрри Дедье «Рождество для волка». В 11:30 там же проведут мастер-класс «Мастерская новогодней лошадки» и начнётся просмотр фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». В Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте в 12:00 состоится мастер-класс по лепке из воздушного пластилина «Ёлочка и снеговик». В 14:00 в библиотеке «Диалог» на улице Посёлочной для детей проведут рождественские чтения по книге Кейт Дикамилло «Чудесное рождество» и мастер-класс.

 

6 января в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева на улице Труда в 14:00 начнётся мастер-класс для детей «Волшебные снежинки», а в 16:00 пройдут чтения «В Новый год со сказкой».

10 января в 16:00 Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва на площади Ленина приглашает детей на интерактивный спектакль «Новогодний детектив». 11 января в 12:00 в Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева на улице Юбилейной пройдут рождественские чтения по книге Мари-Луизы Вер «Рождество зверей».

Для взрослых 5 января в 15:00 в библиотеке микрорайона Овсище на улице Н. Алёхина начнутся «Новогодние посиделки». 7 января в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина также для взрослых читателей пройдёт музыкально-литературный вечер с участием группы BRUSNIKA.

11 января в 15:00 библиотека «Родник» на улице Труда приглашает своих читателей на концерт Елены Малыгиной «Нежные морозные узоры».

