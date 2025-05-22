Культура

Работы экс-фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева выставили в Эрмитаже

Несколько работ экс-фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей и «МК в Пскове» Александра Елисеева попали в экспозицию международного медиа-форума «Диалог культур» в Государственном Эрмитаже, сообщил фотограф в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал «Улицы полны неожиданностей»

Фотограф отметил, что работы были сделаны в Пскове, на них запечатлена повседневная жизнь города. Одна из представленных на выставке фотографий была сделана для проекта «МК в Пскове» «Место встречи».

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«Да, мой любимый стрит. Каждый, кто увидит фотографии, без проблем узнает знакомые места. Популяризирую город, как могу», - подчеркнул Александр Елисеев.

Напомним, ранее Александр Елисеев стал финалистом фестиваля «Свет и цвет».