Мировые шедевры исполнит 11 января в Пскове органист-виртуоз Сергей Буслов

Концерт органной музыки «Виртуозное Рождество» в рамках III Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда» состоится в воскресенье, 11 января, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примет участие петербуржский органист Сергей Буслов, выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель класса «Орган» в ДМШ №8 им. Г. П. Вишневской Кронштадтского района города Санкт-Петербург, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта «Виртуозное Рождество» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и органиста-виртуоза эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, автора органной и клавирной музыки, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, создателя жанра сольного концерта, автора всемирно известного цикла «Времена года», Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, австрийского композитора, органиста-импровизатора и музыканта-виртуоза XVIII века, Франца Ксавьера Грубера, австрийского композитора и церковного органиста XVIII-XIX столетия, автора музыки к знаменитому рождественскому гимну «Тихая ночь», Жака Оффенбаха, французского композитора и виртуозного виолончелиста XIX века, основоположника и ярчайшего представителя жанра оперетты, автора знаменитого канкана, Иоганна Баптиста Штрауса-старшего, австрийского композитора и виртуозного скрипача XIX столетия, автора известного «Марша Радецкого», Витторио Монти, итальянского композитора и виртуозного скрипача XIX-XX века, автора знаменитого «Чардаша», Антуана Луи Жозефа Гейрана Фернана Фуана де ла Томбеля, французского органиста и композитора II половины XIX- I трети XX столетия, Анатолия Лепина, советского композитора, автора музыки ко многим популярным кинофильмам, в том числе и «Карнавальная ночь», автора более 500 песен, автор музыки к 8 опереттам, Ариэля Рамиреса, аргентинского композитора и пианиста XX века, автора всемирно популярной мелодии «Паломничество» из кантаты «Рождество Господне», создателя «Креольской мессы», и Джеймса Ласта, современного немецкого композитора, известного по лёгкой инструментальной музыке, а также всемирно известной композиции «Одинокий пастух», рассказали организаторы.

В завершение концерта в рождественском попурри прозвучат несколько номеров из самого рождественского балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, мелодии традиционных новогодних и рождественских песен, а также групп «ABBA» и Wham! в переложении для органа соло.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет.

Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.