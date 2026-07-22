Открылась выставка по итогам XVII Международного пленэра «Псков приглашает друзей-2026»

В выставочном зале Детской художественной школы города Пскова состоялось открытие итоговой выставки XVII Международного пленэра профессиональных художников «Псков приглашает друзей – 2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры администрации Пскова

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Рязани, Пскова, а также Новополоцка и Пинска работали на пленэре, вдохновляясь красотой Псковской земли. За десять дней мастера создали десятки живописных произведений, запечатлев Псков, Изборск, Печоры и остров Залита.

«Экспозиция объединила работы, в которых отражены архитектурное наследие, природные пейзажи и особая атмосфера древнего Пскова. Каждая картина — это авторский взгляд на наш край, его историю и неповторимую красоту», — подчеркнули в управлении.

Адрес: Псков, улица Конная, 30.