Лидер проката «Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых в России

Лидер новогоднего проката «Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.

Союзмультфильм (2025). Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Картина заработала уже более четырех миллиардов рублей. Она обогнала прошлогоднего лидера — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравшего 3,3 миллиарда, и вышедшую два года назад вторую часть комедии «Холоп» (3,8 миллиарда).

Теперь «Чебурашка 2» уступает только первой части франшизы, которая стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей. При этом сиквел поставил рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда всего за пять дней проката.

Фильм посмотрели более семи миллионов зрителей, а кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей в день.

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей, пишет РИА Новости. По данным портала «Кинобизнес», картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2».

В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.

Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном герое также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.

