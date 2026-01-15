Культура

В Псковской области определили получателей стипендии для одаренных детей и молодежи

Определены победители отбора на право получения стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На основании распоряжения правительства Псковской области получателями стипендии определены:

 - студентка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» Инна Авдалян.

 - студент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Даниил Семенов.

 - студентка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Шанти Чевалкова.

«Псковская область на протяжении многих лет предоставляет стипендии для поддержки талантливой молодежи, которые достигли высоких результатов в области культуры и искусства», - напомнили в правительстве.

