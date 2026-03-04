Выставка «Мир из театральных кулис» открылась в псковской библиотеке. ФОТО

Торжественное открытие выставки «Мир из театральных кулис» состоялось в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Экспозицию посвятили миру искусства балета и театра. Посетители смогут ознакомиться с коллекцией предметов из личного собрания известной российской балерины, заслуженной артистки Российской Федерации, солистки Театра оперы и балета имени Сергея Кирова Валентины Ганибаловой. Среди экспонатов — эксклюзивные эскизы музыкальных постановок, выполненные другом балерины, талантливым художником и постановщиком Ларисой Лукониной.
Кроме того, вниманию гостей представляются редкие экземпляры театральных костюмов и реквизита, принадлежащих Валентине Ганибаловой. Особенностью экспозиции также можно назвать эскизы театральных декораций и костюмов, созданные Ларисой Лукониной, многие из которых использовались в знаменитых спектаклях и телепроектах.
Открытие выставки стало возможным благодаря тесному творческому сотрудничеству двух признанных мастериц сцены и кисти, отметили в библиотеке.
Выставка будет работать на протяжении несколько недель. Посетить её приглашают всех желающих ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
С приветственным словом на открытии выступила генеральный директор библиотеки Лариса Егорова. Она обратилась к самой Валентине Ганибаловой, присутствующей на открытии выставки, и вручила балерине подарок:
«Я очень рада вновь видеть вас, Валентина Михайловна. Мы впервые встретились и познакомились в прошлом году, и мне приятно, что мы продолжаем развивать наше знакомство. Тема балета, тема женского начала — это действительно близкая нам тема. Балет всегда ассоциируется с чем-то трепетным, нежным и воздушным. Мы, женщины, как весенние цветы, должны ценить мир балета, участвовать и погружаться в него. Я желаю вам приятного общения и вдохновляющего просмотра, а Валентине Михайловне позвольте подарить наш презент. Выставка проходит в рамках Курбатовских дней, и мы подготовили дизайнерские вещи, разработанные специально к этим дням», - сказала директор библиотеки.
Лариса Егорова вручила заслуженной артистке РФ сумку-пакет. «С пылу с жару, только из типографии», - уточнила она.
Также выступила куратор выставки, заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольга Васильева:
«Прежде всего, хочу объяснить, почему именно в библиотеке проходит выставка под названием «Мир из театральных кулис». Вспомним великие литературные произведения, которые приобрели настоящую известность лишь после ярких сценических воплощений. Возьмем, к примеру, «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина. Долгое время они воспринимались читателями скорее как приятное чтение, нежели драматургия. Лишь спустя годы постановки Александринского театра вдохнули жизнь в эти строки, превратив их в классические драмы русской сцены. Еще пример — повесть Проспер Мериме «Кармен». Изначально написанная французским автором, она попала в руки композитора Жоржа Бизе и превратилась в оперу, ставшую одной из самых популярных в мире. Таким образом, искусство театра способно придать новую глубину известным произведениям литературы и музыки, сделав их неотъемлемой частью нашей культуры, - заявила Ольга Васильева.
Но выставка рассказывает не только о влиянии театра на литературу и музыку, продолжила она и пояснила, что сегодня особенно важно подчеркнуть единство культурного пространства, несмотря на существующие политические разногласия и конфликты.
«Наш опыт показывает, что творчество свободно пересекает границы государств и народов, обогащаясь взаимным влиянием великих авторов прошлого и настоящего. Александр Сергеевич Пушкин вдохновлялся Шекспиром, историческими событиями и народным творчеством. Французский композитор Жорж Бизе создал шедевр на испанскую тематику, исполняясь на разных языках мира. Балеты русских композиторов стали классикой мирового репертуара. Эти примеры подчеркивают важную роль культурной преемственности и универсальности художественного творчества. Именно этот аспект представлен на выставке, демонстрирующей три произведения художницы Ларисы Лукониной. Ее профессиональные эскизы отражают высокое мастерство, приобретенное в институте имени Репина, знаменитом своей уникальной системой подготовки художников-графиков», - сказала заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника.
Театр — это особое пространство, где объединяются литература, изобразительное искусство и исполнительское мастерство, подчеркнула она.
«Эскизы Ларисы Лукониной демонстрируют уникальное сочетание профессионального мастерства и индивидуального творческого подхода. И, конечно же, без исполнителей театр невозможен. Именно поэтому сегодня мы говорим не только о профессиональной карьере великой балерины Валентины Михайловны Ганибаловой, но и о ее книге воспоминаний «Мой путь». Эта книга стала своеобразным путеводителем для всех, кто связал свою жизнь с театром», - заключила Ольга Васильева.