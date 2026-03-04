Выставка «Мир из театральных кулис» открылась в псковской библиотеке. ФОТО

Торжественное открытие выставки «Мир из театральных кулис» состоялось в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Экспозицию посвятили миру искусства балета и театра. Посетители смогут ознакомиться с коллекцией предметов из личного собрания известной российской балерины, заслуженной артистки Российской Федерации, солистки Театра оперы и балета имени Сергея Кирова Валентины Ганибаловой. Среди экспонатов — эксклюзивные эскизы музыкальных постановок, выполненные другом балерины, талантливым художником и постановщиком Ларисой Лукониной.

Кроме того, вниманию гостей представляются редкие экземпляры театральных костюмов и реквизита, принадлежащих Валентине Ганибаловой. Особенностью экспозиции также можно назвать эскизы театральных декораций и костюмов, созданные Ларисой Лукониной, многие из которых использовались в знаменитых спектаклях и телепроектах.

Открытие выставки стало возможным благодаря тесному творческому сотрудничеству двух признанных мастериц сцены и кисти, отметили в библиотеке.

Выставка будет работать на протяжении несколько недель. Посетить её приглашают всех желающих ежедневно с 10 утра до 8 вечера.

С приветственным словом на открытии выступила генеральный директор библиотеки Лариса Егорова. Она обратилась к самой Валентине Ганибаловой, присутствующей на открытии выставки, и вручила балерине подарок:

«Я очень рада вновь видеть вас, Валентина Михайловна. Мы впервые встретились и познакомились в прошлом году, и мне приятно, что мы продолжаем развивать наше знакомство. Тема балета, тема женского начала — это действительно близкая нам тема. Балет всегда ассоциируется с чем-то трепетным, нежным и воздушным. Мы, женщины, как весенние цветы, должны ценить мир балета, участвовать и погружаться в него. Я желаю вам приятного общения и вдохновляющего просмотра, а Валентине Михайловне позвольте подарить наш презент. Выставка проходит в рамках Курбатовских дней, и мы подготовили дизайнерские вещи, разработанные специально к этим дням», - сказала директор библиотеки. Смотрите также Стало известно расписание мероприятий III чтений памяти Курбатова в Пскове

Лариса Егорова вручила заслуженной артистке РФ сумку-пакет. «С пылу с жару, только из типографии», - уточнила она.

Также выступила куратор выставки, заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольга Васильева: