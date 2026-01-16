 
Культура

Гостей города и псковичей приглашают в путешествие по выставке фарфора

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на выставку «Его величество фарфор» Поганкиных палатах в это воскресенье. Вместе с экскурсоводом посетители совершат увлекательное путешествие в мир изысканных форм, ярких цветов и тончайшего мастерства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Собрание музея богато и многогранно – от китайской сахарницы династии Цин XVII века до коллекций Анны Лепорской, сделанных на Ленинградском фарфоровом заводе. Всего на выставке экспонируется порядка 400 предметов, многие из которых представлены публике впервые.

 

Сбор в 14:00 в фойе главного здания псковского музея по адресу: улица Некрасова, 7. Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7-811-233-16-03. 

